Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Gaziantep'te Çocuklarla Buluşacak

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyunu, 7-8 Nisan'da Gaziantep'te çocuklar ve aileleriyle buluşacak.

Bosch'tan yapılan açıklamaya göre, çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmaya devam eden Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, çocuklar ve ailelerinin davetli olduğu oyunu 7-8 Nisan'da saat 12.00 ve 14.00'te Islahiye Belediyesi Konferans Salonu'nda ücretsiz sahneleyecek.



Çocuklar ve aileleri, Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahnelediği "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyun ile eğlenirken öğrenecek.



Tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip geleceği korumaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Bosch Ev Aletleri, 2008 yılında başladığı faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 500'den fazla temsille 155 bini aşkın çocuğa ulaştı.



İnsanların çevreyi koruma konusundaki özensizlikleri ve bilinçsizlikleri nedeniyle gün geçtikçe bozulan doğal döngüye dikkat çekilen oyunun, gelecek dönemde de on binlerce çocuk ve ailesiyle buluşması amaçlanıyor.