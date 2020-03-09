SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› BOSBİR üyelerinden Bursa Model Fabrika'ya ziyaret - Ekonomi
Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi

BOSBİR üyelerinden Bursa Model Fabrika'ya ziyaret

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde firmaların yeni sanayi dönüşümüne geçişine destek olmak amacıyla kurgulanan Bursa Model Fabrika (BMF), Bursa Organize Sanayi Bölgeleri Birliği (BOSBİR) AŞ. üyesi organize sanayi bölgelerinin temsilcilerini ağırladı.

09.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:12
BOSBİR üyelerinden Bursa Model Fabrika'ya ziyaret

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde firmaların yeni sanayi dönüşümüne geçişine destek olmak amacıyla kurgulanan Bursa Model Fabrika (BMF), Bursa Organize Sanayi Bölgeleri Birliği (BOSBİR) AŞ. üyesi organize sanayi bölgelerinin temsilcilerini ağırladı.


BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, BOSBİR üyesi sanayi bölgelerinin yönetim kurulu başkanı ve bölge müdürleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) destekleriyle yürütülen BMF'yi ziyaret etti.

Heyet, işletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin, deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak, ölçeklenebilir bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlayan merkez hakkında detaylı brifing aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının talepleri doğrultusunda kurgulanan BMF'nin firmaların yeni sanayi dönüşümüne hazırlanmasında büyük katkı sağladığını aktardı.

BMF'nin verimlilik artışından kaliteye, yalın üretimden dijital dönüşüme kadar birçok alanda firmalara rehberlik yaptığını kaydeden Burkay, "Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda milli ve yerli hamlelerle daha güçlü bir geleceğe ilerleyeceğine inancımız tamdır. Bu noktada Bursa Model Fabrika gibi önemli bir merkezin Bursa'ya kazandırılmasının kentimiz için büyük bir avantaj olarak görüyoruz. Firmalarımızın dijital dönüşüm yolculuğunda ihtiyaç duyduğu gerekli altyapı ve insan kaynağı için destek sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Ekonomi
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Ekonomi
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Ekonomi
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Ekonomi
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Ekonomi
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor Ekonomi
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Angela Merkel Vladimir Putin Süleyman Soylu İçişleri Bakanı
Magazin Berkay Şahin Muhterem Nur Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Bülent Uygun Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Sivasspor
Şu an buradasınız: BOSBİR üyelerinden Bursa Model Fabrika'ya ziyaret - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 14:16:28. #1.14#