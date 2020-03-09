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Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, OSB, Ekonomi

BOSBİR üyeleri Bursa Model Fabrika’yı ziyaret etti

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde firmaların yeni sanayi dönüşümüne geçişine destek olmak amacıyla kurgulanan Yetkinlik ve Dönüşüm Merkezi Bursa Model Fabrika, Bursa Organize Sanayi Bölgeleri Birliği A.Ş. (BOSBİR A.Ş.) üyesi OSB'leri ağırladı.

09.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:15
BOSBİR üyeleri Bursa Model Fabrika’yı ziyaret etti

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde firmaların yeni sanayi dönüşümüne geçişine destek olmak amacıyla kurgulanan Yetkinlik ve Dönüşüm Merkezi Bursa Model Fabrika, Bursa Organize Sanayi Bölgeleri Birliği A.Ş. (BOSBİR A.Ş.) üyesi OSB'leri ağırladı.

Kaynak: Dunya.com

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