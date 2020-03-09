BOSBİR üyeleri Bursa Model Fabrika’yı ziyaret etti Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde firmaların yeni sanayi dönüşümüne geçişine destek olmak amacıyla kurgulanan Yetkinlik ve Dönüşüm Merkezi Bursa Model Fabrika, Bursa Organize Sanayi Bölgeleri Birliği A.Ş. (BOSBİR A.Ş.) üyesi OSB'leri ağırladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde firmaların yeni sanayi dönüşümüne geçişine destek olmak amacıyla kurgulanan Yetkinlik ve Dönüşüm Merkezi Bursa Model Fabrika, Bursa Organize Sanayi Bölgeleri Birliği A.Ş. (BOSBİR A.Ş.) üyesi OSB'leri ağırladı. Kaynak: Dunya.com