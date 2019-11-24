BOSBİR AŞ sanayicinin artan elektrik maliyetlerine çözüm arıyor
Bursa'daki organize sanayi bölgelerinin katılımıyla kurulan Bursa Organize Sanayi Bölgeleri Birliği A.Ş. (BOSBİR A.Ş.), Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
24.11.2019 00:29 | Son Güncelleme: 24.11.2019 00:29
Bursa'daki organize sanayi bölgelerinin katılımıyla kurulan Bursa Organize Sanayi Bölgeleri Birliği A.Ş. (BOSBİR A.Ş.), Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
Kaynak: Dunya.com