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Boşanmasını "Erik Dalı" oynayarak kutladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Boşanmasını

Adana'da şiddet gördüğü eşinden 8 yıl sonra boşanan bir kadın, arkadaşlarıyla bir araya gelip elinde "boşandım mutluyum" yazısıyla "Erik Dalı" oynayarak kutladı.

Adana'da şiddet gördüğü eşinden 8 yıl sonra boşanan bir kadın, arkadaşlarıyla bir araya gelip elinde "boşandım mutluyum" yazısıyla "Erik Dalı" oynayarak kutladı.

2001'de Cerrah K. ile evlenen ve şiddet gördüğü gerekçesiyle 2012 yılında boşanma davası açan Meryem Yılmaz, davadan kısa bir süre sonra eşiyle barışarak davasını geri çekti. Meryem Yılmaz, 2013 yılında tekrar boşanma davası açtı ancak Adana 7'nci Aile Mahkemesi boşanma talebinin reddine karar verince, dosya Meryem Yılmaz tarafından istinafa gönderildi. Gaziantep 2. Hukuk Dairesi de boşanma talebini reddetti. Bunun üzerine Cerrah K., dosyayı temyiz etti. Temyiz başvurusu üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Yılmaz'ın boşanma talebini reddedip yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

6 yıldır boşanamadığı için mağdur olduğunu ve şiddet gördüğünü iddia eden Meryem Yılmaz, Adana Adliyesi önünde 'Boşanmak istiyorum' diyerek 2019 yılında eylem yapmış, bunun üzerine Adalet Bakanlığı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Barosu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçerek kadına yardım etmek için devreye girmişti.

Ancak Yılmaz, sürekli şiddet gördüğü ve bir türlü boşanamadığı eşinden dolayı yine başı belaya girdi. Yılmaz, 2018 yılında eşine açtığı hakaret davası için polis korumasıyla geldiği adliye önünde karşılaştığı eşinin kendisine hakaret ettiğini öne sürerek eşine elindeki çantasını fırlatmış, bunun üzerine eşi "erkeklik gururum incindi" diyerek mahkemeye başvurmuş, şikayet üzerine Meryem Yılmaz hakkında 'Basit yaralama'dan Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmış, yargılanan Meryem Yılmaz, çantası silah sayıldığı için 5 ay hapis cezasına çarptırılmış, ceza 3 bin lira adli para cezasına çevrilmiş ancak Meryem Yılmaz, parayı ödeyemediği için cezaevine girmiş bu durum öğrenince para ödenerek cezaevinden çıkartılmıştı.

8 yıl sonra boşandı Erik Dalı oynadı

Meryem Yılmaz, 8 yıl sonra Adana 10 Aile Mahkemesi tarafından boşandı. Meryem Yılmaz boşanır boşanmaz önce eski kocasının soy ismini taşıdığı kimliği değiştirdi. Daha sonrada arkadaşlarıyla birlikte bir çay bahçesinde buluşan Yılmaz, Erik Dalı oynayarak kutlama yaptı. Eline de "boşandım mutluyum" yazısı alan Meryem Yılmaz, arkadaşlarıyla uzun süre Erik Dalı şarkısı eşliğinde oynadı.

Meryem Yılmaz, sürekli şiddet gördüğü eşine 8 yıl önce boşanma davası açtığını ancak bir türlü boşanamadığını uzun uğraşlardan sonra mahkemenin nihayet kendisini boşadığını artık özgür olduğunu söyledi. Yılmaz, "Bu bitmeyen boşanmayı kutlamak için burada arkadaşlarla buluştuk. Boşanmayı da oynayarak kutladık. Artık soy ismim de değişti. Bu nedenle çok mutluyum" dedi. - ADANA

Boşanmasını Erik Dalı oynayarak kutladı

Boşanmasını Erik Dalı oynayarak kutladı

Boşanmasını Erik Dalı oynayarak kutladı

Boşanmasını Erik Dalı oynayarak kutladı

Boşanmasını Erik Dalı oynayarak kutladı

Boşanmasını Erik Dalı oynayarak kutladı

Boşanmasını Erik Dalı oynayarak kutladı

Boşanmasını Erik Dalı oynayarak kutladı

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