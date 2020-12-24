Boşanmasını aracını süsleyerek kutladı
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Boşanmasını aracını süsleyerek kutladı

24.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:04
Boşanmasını aracını süsleyerek kutladı

Zonguldak'ta 10 yıl evli kaldığı karısından ayrılan kişi, boşanmasını aracını süsleyerek kutladı.

Zonguldak'ta 10 yıl evli kaldığı karısından ayrılan kişi, boşanmasını aracını süsleyerek kutladı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Merkez Atölyesinde çalışan iki çocuk babası Serkan T'ye, eşi tarafından evliliklerinde sorun yaşadıkları gerekçesiyle temmuz ayında boşanma davası açıldı.

Serkan T, duruşma öncesi gelin arabası gibi süslediği otomobilinin camına "Asıl evlenen evde kalır, boşanıyorum çok mutluyum." şeklinde yazı astı.

Daha sonra aracıyla Zonguldak Adliyesine gelen Serkan T, aile mahkemesindeki duruşmada tek celsede eşinden boşandı.

Duruşmanın ardından Serkan T, aracıyla adliye önünden ayrılırken klakson çaldı.

Serkan T, gazetecilere, 10 yıllık bir geçmişi arkasında bıraktığını, bundan sonra önüne bakmak istediğini söyledi.

Bu şekilde mutlu olacağını düşündüğünü dile getiren Serkan T, "Böyle bir karar aldım. Kendimce bir ironi katmak istedim, o yüzden bu yazıyı yazdım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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