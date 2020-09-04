Boşanması aşamasındaki eşin katliamının ardından kadınlardan alkışlı protesto
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Boşanması aşamasındaki eşin katliamının ardından kadınlardan alkışlı protesto

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşinin kuaför salonunu kurşun yağmuruna tutan Köksal Doğru, eşi Handan Doğru'nun aralarında bulunduğu 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi ağır yaraladıktan sonra intihar etmişti.

Boşanması aşamasındaki eşin katliamının ardından kadınlardan alkışlı protesto
04.09.2020 14:48 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:51

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşinin kuaför salonunu kurşun yağmuruna tutan Köksal Doğru, eşi Handan Doğru'nun aralarında bulunduğu 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi ağır yaraladıktan sonra intihar etmişti. Olayın yaşandığı noktaya gelen kadınlar ise şiddeti alkışlarla protesto etti.

Gaziemir ilçesine bağlı Sevgi Mahallesi 80/9 Sokak'ta meydana gelen olayda Astsubay Köksal Doğru (44), boşanmak üzere olduğu eşi Handan Doğru'nun (39) işlettiği kuaför salonunu basmış, hem eşine hem de kuaförde bulunanlara kurşun yağdırmıştı. Handan Doğru ve kuaför salonuna malzeme tedariği sağlayan Alper Rapuroğlu (39) olay yerinde hayatını kaybederken, kuaför salonunda çalışan ve ağır yaranan Gizem Ö.'nün (26) ise tedavisine İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediliyor.

Şiddeti alkışlarla protesto ettiler

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Gaziemir Şubesi, Gaziemir Belediyesi, Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği, Gaziemir Üretici Kadınlar Kooperatifi ve Gaziemir Gönüllü Çalışma Platformu üyeleri de, olayın yaşandığı yerde basın açıklaması yapıp kadına yönelik şiddeti alkışlarla protesto etti.

Katılımcılar, Handan Doğru'nun iş yerinin olduğu sokağı doldurarak, "Kadına uzanan eller kırılsın" sloganları atarak kadına şiddetin son bulmasını istedi.

"Kadın değil, erkek danışma merkezi açmalıyız"

Protestoya katılan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da, yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, "Kadına yönelik şiddete karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Bunun için tüm vatandaşlarımızı bizlere destek vermeye çağırıyoruz. Belediye olarak kadını önemseyen politikalar uygularken, ilçemizde böyle bir olayın yaşanmasından dolayı son derece üzgünüm, umarım bu cinayet son olur" dedi.

Toplumda kadının huzur ve güven içinde yaşaması gerektiğinin de altını çizen Başkan Arda, "Bunun için Kadın Danışma Merkezimiz ile kadınların her türlü ihtiyacında yanındayız; ancak gelinen noktada belki de erkek danışma merkezi açmalıyız. Erkeklerin ruh sağlığını tedavi etmeliyiz. Bu yaşanan sorunlar sadece belediyelerin sorumluluk almasıyla çözülemez. Tüm yetkili kurumların harekete geçmesi gerekiyor. Kadını önemsemesi gerekiyor" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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