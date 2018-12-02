Boşanmak Üzere Olduğu Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Samsun'un İlkadım ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkındaki 59 FT 387 plakalı otomobilde bulunan Merve Ş. (25) ile eşi Enes Adem Ş. (31) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışma sırasında Enes Adem Ş, eşini otomobilde bıçaklayıp otoparka bırakarak araçla kaçtı.

Ağır yaralanan Merve Ş, kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan Enes Adem Ş'yi yakaladı.

Öte yandan, cinayetin ardından aracıyla Ulugazi TOKİ konutlarına giden şüphelinin görüntüleri, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda kıyafetlerini değiştiren zanlının aracını bırakarak yaya olarak kaçması yer alıyor.