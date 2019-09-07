Boşanmak üzere olduğu eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

07.09.2019 15:42

İzmir'in Çiğli ilçesinde boşanmak üzere olduğu emekli polis eşi tarafından öldürülen talihsiz kadın toprağa verildi.



Dün sabah saatlerinde İzmir'in Çiğli ilçesinde iddiaya göre boşanmak üzere olduğu emekli polis eşi Erdoğan Sarıyıldız tarafından tabancayla öldürülen Özlem Sarıyıldız İzmir'de defnedildi. Buca Hüdavendigar Ceylan Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına talihsiz kadının akrabaları katıldı. Namazın ardından Sarıyıldız'ın cenazesi Buca Yeni Mezarlığına defnedildi. Eşini vurduktan sonra aynı tabancayla intihar eden Erdoğan Sarıyıldız'ın cenazesi ise memleketi Trabzon'a gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA