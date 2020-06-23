Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü
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Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü

Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü -Adana'da boşanmak isteyen kocasının ölümüne sebep olmaktan adliyeye sevk edilen kadının ifadesinde "Eşim gece evime gizlice girmiş, boşanmak istediğim için benim kafama bıçağın sapıyla defalarca vurdu.

23.06.2020 22:56 | Son Güncelleme: 23.06.2020 23:00

Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü

-Adana'da boşanmak isteyen kocasının ölümüne sebep olmaktan adliyeye sevk edilen kadının ifadesinde "Eşim gece evime gizlice girmiş, boşanmak istediğim için benim kafama bıçağın sapıyla defalarca vurdu. Bu arada elinden bıçaklanmış hastanede öldü" dediği öğrenildi

Adliyeye sevk edilen kadının kafasının sargılı gözlerinin mor olduğu görüldü

ADANA - Adana'da boşanmak isteyen kocasının ölümüne sebep olmaktan adliyeye sevk edilen Kırgız asıllı kadının ifadesinde "Eşim gece evime gizlice girmiş, boşanmak istediğim için benim kafama bıçağın sapıyla defalarca vurdu. Bu arada elinden bıçaklanmış hastanede öldü" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesinde 19 Haziran günü meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet K. ve Kırgız uyruklu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Verena K. bir süre önce evlendi. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu oldu. Ancak çift daha sonra kıskançlık yüzünden anlaşamadı. Bu nedenle Verena K. ayrılmaya karar verip boşanma davası açtı. Bu sürede çift evleri de ayırıp birbirinden ayrı yaşamaya başladı. 19 Haziran gecesi ise Verena K. gece evine geldiğinde boşanma aşamasında eşinin evde olduğunu gördü. Boşanma davası yüzünden çift yine tartışmaya başladı. Komşuları tartışmayı duyarak polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler eve girdiklerinde karı kocanın kanlar içinde olduğunu gördü. Bu arada vatandaşlar bu kez de ambulansı arayarak haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hem kadını hem de erkeği özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak çok kan kaybeden Mehmet K. hastanede hayatını kaybetti. Mehmet K.'nın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsisi yapılan Mehmet K. yakınları tarafından toprağa verildi. Hastanedeki tedavisi biten Verena K. ise boşanma aşamasındaki eşini öldürmekle suçlamasıyla gözaltına alındı.

"Ben öldürmedin kendi kendini yaraladı"

Verena K.'nın alınan ifadesinde gece eve geldiğinde boşanma aşamasındaki eşini evde gördüğünü belirterek, "Eşim gizlice benim evime girmiş. Benimle boşanma davası açtığım için tartışma çakırdı. Sonra bana bıçakla saldırıp sapı ile kafama vurmaya başladı. Ben elinden kurtulmaya çalışırken bıçakla da yaralandım. Kafama bıçak sapıyla defalarca vururken kendi de elinden yaralandı. Ben kesinlikle ona karşı bıçak kullanmadım o kendi kendine yaralandı. Sonra polisler ve sağlık ekipleri geldi. Hastaneye gittik boşanma aşamasındaki eşimin öldüğünü görevlilerden öğrendim. Ben kimseyi öldürmedim" dediği öne sürüldü.

Verena K. ifadesi alındıkta sonra adliyeye sevk edilirken, aldığı darbelerden dolayı iki gözünün mor olduğu, elinin ve kafasının sargılı olduğu görüldü. Verena K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü

Kaynak: İHA

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