Boşanmak isteyen eşini tüfekle öldüren koca adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel
TUTUKLANDIZonguldak'ta, eşi Gülten Yankın'ı av tüfeğiyle öldüren Emrah Yankın, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
TUTUKLANDI
Zonguldak'ta, eşi Gülten Yankın'ı av tüfeğiyle öldüren Emrah Yankın, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Yankın, mahkemedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.TOPRAĞA VERİLDİ
Gülten Yankın'ın cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Merkeze bağlı Ayvatlar köyüne götürülen Gülten Yankın'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Gülten Yankın'ın yakınları, cenazede gözyaşlarını tutamadı.