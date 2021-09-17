Boşanmak isteyen eşini tüfekle öldüren koca adliyede (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boşanmak isteyen eşini tüfekle öldüren koca adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel
Boşanmak isteyen eşini tüfekle öldüren koca adliyede (2)

TUTUKLANDIZonguldak'ta, eşi Gülten Yankın'ı av tüfeğiyle öldüren Emrah Yankın, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

TUTUKLANDI

Zonguldak'ta, eşi Gülten Yankın'ı av tüfeğiyle öldüren Emrah Yankın, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Yankın, mahkemedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Gülten Yankın'ın cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Merkeze bağlı Ayvatlar köyüne götürülen Gülten Yankın'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Gülten Yankın'ın yakınları, cenazede gözyaşlarını tutamadı.


Boşanmak isteyen eşini tüfekle öldüren koca adliyede (2)

Boşanmak isteyen eşini tüfekle öldüren koca adliyede (2)

Boşanmak isteyen eşini tüfekle öldüren koca adliyede (2)

Boşanmak isteyen eşini tüfekle öldüren koca adliyede (2)

Boşanmak isteyen eşini tüfekle öldüren koca adliyede (2)

Boşanmak isteyen eşini tüfekle öldüren koca adliyede (2)

Boşanmak isteyen eşini tüfekle öldüren koca adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Göksel
Spor Kerem Aktürkoğlu Fatih Terim Arda Turan Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Boşanmak isteyen eşini tüfekle öldüren koca adliyede (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 14:31:19. #1.11#