Boşanmak isteyen eşini tüfekle öldüren koca adliyede - Haberler
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Boşanmak isteyen eşini tüfekle öldüren koca adliyede

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel
Boşanmak isteyen eşini tüfekle öldüren koca adliyede

ZONGULDAK'ta, boşanmak isteyen ve 1,5 ay önce ayrı eve taşınan fabrika işçisi eşi Gülten Yankın'ı (28) av tüfeğiyle öldüren Emrah Yankın (29), adliyeye sevk edildi.

ZONGULDAK'ta, boşanmak isteyen ve 1,5 ay önce ayrı eve taşınan fabrika işçisi eşi Gülten Yankın'ı (28) av tüfeğiyle öldüren Emrah Yankın (29), adliyeye sevk edildi. Yakalandığında "Çok sevdim ben onu. Gururuma yediremedim. Ayrılmak istedi" diyen Yankın, ifadesinde ise eşinin, kendisini aldattığından şüphelendiğini söyledi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Çaydamar Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yıldır işsiz olan güvenlik görevlisi Emrah Yankın, kendisinden boşanmak isteyen ve 1,5 ay önce ayrı eve taşınan fabrikada işçi Gülten Yankın'ın evine gitti. Kapıyı açan Yankın, eşinin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu yaşamını yitirdi. 1 çocuk annesi eşi Gülten Yankın'ı öldüren Emrah Yankın, olayın ardından 15 kilometre uzaklıktaki köyündeki eve kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin takibiyle Yankın, evin önünde yakalanıp, gözaltına alındı. Yankın, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. İfadesinde, eşini boşanmak istediği ve aldattığından şüphelendiği için öldürdüğünü söyleyen Emrah Yankın'ın, yakalandıktan sonraki ilk sözleri ise "Boşanmak istedi, o yüzden. Çok sevdim ben onu. Gururuma yediremedim. Ayrılmak istedi" olmuştu. Öte yandan Gülten Yankın'ın cenazesinin, öğle vakti merkeze bağlı Ayvatlar köyünde toprağa verileceği öğrenildi.


Boşanmak isteyen eşini tüfekle öldüren koca adliyede

Boşanmak isteyen eşini tüfekle öldüren koca adliyede

Boşanmak isteyen eşini tüfekle öldüren koca adliyede

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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