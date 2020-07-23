Boşanmak isteyen eşini silahla yaralayan şüpheli hakkında iddianame
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Boşanmak isteyen eşini silahla yaralayan şüpheli hakkında iddianame

Zeytinburnu'nda boşanmak isteyen eşi Nurtaç Canan'ı silahla yaralayan Ragıp Canan hakkında, 19 yıldan 39 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Boşanmak isteyen eşini silahla yaralayan şüpheli hakkında iddianame
23.07.2020 13:35 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:38

Zeytinburnu'nda boşanmak isteyen eşi Nurtaç Canan'ı silahla yaralayan Ragıp Canan hakkında, 19 yıldan 39 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 4 Haziran'da müşteki Nurtaç Canan'ın, eşi Ragıp Canan'a boşanmak istediğini söylediği ve valizini hazırladığı anlatıldı.

İddianamede, bu duruma sinirlenen Ragıp Canan'ın, evden çıkmasını engellediği eşine silahıyla 5 el ateş ettiği, "Öleceksin, gebereceksin" dediği ve kadını yaralı halde bırakarak evi terk ettiği anlatıldı.

Müştekinin de yerde yaralı yatarken kanıyla "Annem, babam hakkınızı helal edin, üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu, kurtuldum." yazdığı ifade edilen iddianamede, Nurtaç Canan'ın, oğlu tarafından hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Müştekinin ifadesinde, problemler yaşadığı eşinin daha önce kaynar suyla kendisini yaraladığını, barışmaması durumunda öldürmekle tehdit ettiğini söylediği aktarılan iddianamede, şüphelinin ise öldürme kastıyla hareket etmediğini ifade ettiği anlatıldı.

İddianamede, soruşturma aşamasında Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapora göre, Nurtaç Canan'ın yaralanmasının, kişinin hayatını tehlikeye sokan bir durum olduğu, kişi üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, saptanan kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarını ağır, beşinci derecede etkileyecek nitelikte bulunduğu kaydedildi.

Müştekideki yaralanmanın niteliği, olayda kullanılan silahın öldürmeye elverişli oluşu, müştekiye yönelen isabet sayısı ve şiddeti ile şüphelinin müştekiyi olay yerinde yaralı hale bırakması gibi hususların birlikle değerlendirildiği dile getirilen iddianamede, şüphelinin "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması gerektiği belirtildi.

İddianamede, müştekinin evden ayrılmasını engellemesi şeklindeki eyleminin "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" olarak değerlendirildiği aktarılarak, şüphelinin müştekiye zarar vermesi dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığı kaydedildi.

Şüpheli Ragıp Canan'ın, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 19 yıldan 39 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamenin ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bildirilmesi talep edildi.

Kaynak: AA

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