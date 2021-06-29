Boşanmak isteyen eşini silahla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Zeytinburnu'nda boşanmak isteyen eşi Nurtaç Canan'ı silahla yaraladığı gerekçesiyle hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 39 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zeytinburnu'nda boşanmak isteyen eşi Nurtaç Canan'ı silahla yaraladığı gerekçesiyle hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 39 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ragıp Canan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlanırken, müşteki Nurtaç Canan ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, müşteki Nurtaç Canan ile ilgili Adli Tıp Kurumundan istenen raporun henüz mahkemeye gelmediğini söyledi.

Söz verilen tutuklu sanık Ragıp Canan, amacının eşini korkutmak olduğunu savunarak, "İş yerimize ait pos cihazını almakla tehdit ettiği ve benden habersiz bilet aldığı için bir anlık öfkeyle bunu yaptım. Zaten eşimin bacağında kanı görünce hemen oğlumu aradım. Ambulans ve oğlum eve girebilsin diye kapıyı açık bıraktım. Öldürme niyetim yoktu. Eşim şikayetinden vazgeçse de geçmese de ben onu seviyorum ve saygı duyuyorum." dedi.

Eşini çok sevdiğini söyleyen sanık Ragıp Canan, "Bilerek, isteyerek yapmadım. Ben eşime kendimi affettirmek, gönlünü almak istiyorum. Bunun için de sizden yardım istiyorum. Esnafım ve iş yerim kapalı. 13 aydır içerideyim. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, Nurtaç Canan ile ilgili Adli Tıp Kurumundan gelecek olan raporun beklenilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Haziran 2020'de müşteki Nurtaç Canan'ın, eşi Ragıp Canan'a boşanmak istediğini söylediği ve valizini hazırladığı anlatılıyor.

İddianamede, bu duruma sinirlenen Ragıp Canan'ın, evden çıkmasını engellediği eşine silahıyla 5 el ateş ettiği aktarılarak, sanığın eşini yaralı halde bırakarak evi terk ettiği belirtiliyor.

Müştekinin de yerde yaralı yatarken kanıyla "Annem, babam hakkınızı helal edin, üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu, kurtuldum." yazdığı ifade edilen iddianamede, Nurtaç Canan'ın, oğlu tarafından hastaneye götürüldüğü ifade ediliyor.

İddianamede, sanık Ragıp Canan'ın, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 19 yıldan 39 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş