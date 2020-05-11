Boşanmak isteyen eşine kezzapla saldırdı
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Boşanmak isteyen eşine kezzapla saldırdı

Isparta'da şiddet gördüğü eşinden boşanmak isteyen 3 çocuk annesi kadın, eşinin kezzaplı saldırısına uğradı.

Boşanmak isteyen eşine kezzapla saldırdı
11.05.2020 16:25 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:37

Isparta'da şiddet gördüğü eşinden boşanmak isteyen 3 çocuk annesi kadın, eşinin kezzaplı saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda yüzünün bir kısmı yanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Olay, 9 Mayıs Cuma günü saat 22.30 sıralarında Yedişehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işe gitmek üzere evden çıkan Melahat Ü.'ye (38) boşanmak istediği eşi M.A.Ü. kezzapla saldırdı. Yüzü, kolu ve elinin bir kısmı kezzaptan yanan Melahat Ü., Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 çocuk annesi Melahat Ü., şiddet gördüğü için eşi M.A.Ü.'ye boşanma davası açtığını belirtti. 9 Mayıs Cuma akşamı işe gitmek için evden çıktığı sırada eşinin arkasından gelerek yüzüne kezzap attığını iddia eden Melahat Ü., "Kendisinin geldiğini görmedim, bir anda aradan çıktığını fark ettim. Arkamı döndüm, yüzüme kezzap atıldığını hissettim, yandım" dedi.

"Hapishaneden çıkmasını istemiyorum"

Eşinin daha önce de evine kadar geldiğini ifade eden Melahat Ü., "Arabasını görünce eve girmedim ve polise ihbar ettim. Polis ifadesini alarak bıraktı. Zaten uzaklaştırması vardı. Bu olaydan sonra da kendisinden şikayetçi oldum. Bugün mahkemesi var diye biliyorum. Tutuklanmasını bekliyorum. Bu olayın gerekli yerlere ulaşmasını istiyorum. Eşimin hapisten çıkmasını istemiyorum, kendisinden şikayetçiyim" diye konuştu.

"Tehdit edip, boşanma davasından vazgeçmemi istiyordu"

Melahat Ü., eşinin sürekli olarak kendisini arayıp rahatsız ettiğini belirterek, "Çocuklar üzerinden bana ulaşıyordu. Amcamın oğlunun yanına gidip, zarar vereceğim diyormuş. Beni aradığında çocukları yurda vermekle tehdit edip, boşanma davasından vazgeçmemi istiyordu" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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