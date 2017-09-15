Boşanmak İstemediği Karısına Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı

Boşanmak istemediği karısına sokak ortasında kurşun yağdırdı

Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı



BOLU - Bolu'da, karısından boşanmak istemeyen Ahmet Çevik mahkeme öncesi buluştuğu karısına sokak ortasında kurşun yağdırdı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kent Meydanı'nda meydana gedi. İddiaya göre, eşinden boşanmak isteyen Sevinç Çevik isimli kadın mahkeme öncesinde Bolu Adliyesi'ne yakın olan Kent Meydanı'nda buluştular. Eşinden boşanmak istemeyen ve karısını davadan vazgeçirmeye çalışan Ahmet Çevik, eşinin boşanmakta ısrar etmesi üzerine yanında bulunan silahını çıkararak 4 el ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sevinç Çevik, olay yerine çağırılan 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Zanlıyı gözaltına alındı

Silah sesinin duyulmasıyla beraber valilikte görevli polis ekipleri harekete geçerek Ahmet Çevik'i olay yerinde gözaltına alarak valilik binasına götürdü. Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından Çevik, ifadesi alınmak üzere Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.