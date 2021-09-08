Boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklandı

Gaziantep'te yaşayan Tuğba K., boşanmak istediği eşi tarafından iki bacağı ile sağ kolundan bıçaklandığını iddia ederek yardım çağrısında bulundu.

Gaziantep'te yaşayan Tuğba K., boşanmak istediği eşi tarafından iki bacağı ile sağ kolundan bıçaklandığını iddia ederek yardım çağrısında bulundu. Son duruşmada, vücudundaki bıçak darbelerine rağmen boşanma istediğinin reddedildiğini söyleyen Tuğba K., öldürülmekten korktuğunu ifade etti.

Olay, 5 Eylül Pazar günü Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 32 yaşındaki Tuğba K., boşanmak istediği eşi S.K.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşanan bıçaklı saldırı sonucu Tuğba K., iki bacağından ve sağ kolundan yaralandı. Olayın ardından boşanma davası için mahkemeye çıkan saldırıya uğrayan kadın, mahkeme heyetinin bacaklarındaki ve kolundaki bıçak darbelerine ve yaralarına rağmen boşanma talebini ret ettiğini iddia etti.

"Boşanma davasına üç gün kala üç yerimden bıçaklandım"

Yaşadıklarını anlatan Tuğba K., "Eşim tarafından sürekli darp ediliyordum. Bu yüzden yaklaşık 9 aydır süren bir boşanma davamız var. Dava önce uzlaşmalı olarak açıldı ama sonrasında boşanmaktan vazgeçti, ben boşanmak istemiyorum dedi. Sonrasında da davamız dokuzuncu aya ertelendi. Davaya üç gün kala eşim beni iki bacağımdan ve bir kolumdan bıçaklandım. Bu olay çocuklarımın göz önünde yaşandı. Sonrasında da kaçıp gitti. Bugün de boşanma duruşmamız vardı ama mahkeme boşama talebinin reddine karar verdi. Elimde bu kadar belge olmasına, polis kararı olmasına ve bıçaklandığıma dair evraklar olmasına rağmen hakim beni boşamadı. Boşama için illaki ölmem mi gerekiyor. Eşim 14 yaşındaki kızımıza da şiddet uyguluyordu. Ben boşanmak istiyorum, bu adam elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor" dedi.

"Sürekli çevremde dolaşıyor"

Geçmişte de şiddete maruz kaldığını ve eşine bir şans daha vermek için affettiğini aktaran Tuğba K., "Geçmişte de şiddet gördüm ama eşime bir şans daha verdim. Sonrasında şiddet yine devam etti. En son beni evden kovdu. Kendime bir düzen kurdum, çocuklarımız yanıma aldım. Yaklaşık 8-9 aydır çocuklarıma ben bakıyorum. Ama adam sürekli beni tehdit ediyor, sağımda solumda dolaşıyor" şeklinde konuştu.

"Devletimizden, polisimizden yardım istiyorum"

Zor günler geçirdiğini ve yetkililerden yardım istediğini vurgulayan Tuğba K., "Devletimizden, polisimizden yardım istiyorum. Davamın hızlanmasını istiyorum. Benim boşanmam lazım. Çünkü bu adam bana, 'nikahlı karım olduğun için senin gırtlağını bile keserim" diyor. Ben bunu yaşamak istemiyorum. Çocuklarımın gözü önünde böyle şeyler yaşamak istemiyorum. Lütfen ben ölmeden bana yardım edin. Ben öldükten sonra, çocuklarım ortada kaldıktan sonra gelecek yardımı istemiyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı