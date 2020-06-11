Boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi Elazığ'da boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Elazığ'da boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Rizaiye Mahallesi'nde boşanmak istediği eşi tarafından annesinin evinde boğazından bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi Aslıhan Alkılınç'ın cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Yakınları tarafından Alkılınç'ın cenazesi, Elazığ Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Asri Mezarlığı'na götürüldü.

Aslıhan Alkılınç'ın cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde defnedildi.

Dün, boşanma aşamasında olduğu eşiyle konuşmak için kayınvalidesinin evine giden Ali Alkılınç (40), eşi ve kayınvalidesi Şule B. ile tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ali Alkılınç, eşini boğazından araya giren kayınvalidesini ise bacağından bıçaklamış, bu esnada kayınvalide Şule B. de damadını bıçakla sırtından ve göğsünden yaralamıştı.

Yaralı anne ve kızı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine, Ali Alkılınç ise Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış, Aslıhan Alkılınç müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA