Boşanma vaadiyle çağırdığı eşini öldürdü

21.08.2019 15:30

Ağrı'nın Patnos ilçesinde dün ayrı yaşadığı eşini öldürdüğü iddia edilen koca tutuklandı.

Patnos ilçesinde yaklaşık bir aydır ayrı yaşadığı eşi Emine Nuyan'ı (35) dün tabancayla vurarak öldürdüğü belirlenen Özkan Nuyan (28), İlçe Emniyet Müdürlüğünün yaptığı operasyonla yakalandı.



Polisteki ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenilen zanlı, buradaki işlemleri sonrası Patnos Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren Özkan Nuyan, sevk edildiği Patnos Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Boşanma vaadiyle çağırıp öldürmüş

Polisin yaptığı araştırmada, zanlı Nuyan'ın, olay öncesi il merkezindeki Ağrı Sığınma Evi'nde kalan eşini telefonla arayıp boşanmak için ilçeye çağırdığı anlaşıldı.

Zanlının telefonla görüştüğü eşine, "Kendi isteğin ile çık gel Patnos'a, burada boşanalım." dediği, kadının ise teklifi kabul ederek sığınma evinden izin alıp dışarı çıktığı öğrenildi.

Patnos Adliyesi'ne gitmek üzere sığınma evinden ayrılan kadının, bu sırada kocasının silahlı saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: AA