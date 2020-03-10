Boşanma sürecindeki otel müdürü, aracında intihar etti
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Anamur, Güncel

Boşanma sürecindeki otel müdürü, aracında intihar etti

MERSİN'in Anamur ilçesinde, eşinden ayrılma sürecinde olduğu belirtilen otel müdürü Veli T. (44), otomobilinde karnına dayadığı pompalı tüfeği ateşleyip, yaşamına son verdi.

10.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:59
Boşanma sürecindeki otel müdürü, aracında intihar etti

MERSİN'in Anamur ilçesinde, eşinden ayrılma sürecinde olduğu belirtilen otel müdürü Veli T. (44), otomobilinde karnına dayadığı pompalı tüfeği ateşleyip, yaşamına son verdi. 

Anamur'daki otelde müdür olarak görev yapan Veli T., iddiaya göre, sorun yaşadığı eşiyle bir süredir ayrı yaşamaya başladı. Yakınlarının araya girmesiyle Veli T. ile tekrar bir araya gelen eşi, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla uzaklaştırma kararı aldırdı. Boşanma kararı alan çiftten 2 çocuk babası Veli T., Alataş Mahallesi'nde, park halindeki otomobilinde, karnına dayadığı pompalı tüfeği ateşledi. Veli T.'yi araçta kanlar içinde görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, araçtan ağır yaralı çıkardığı Veli T.'yi ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Veli T., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Veli T.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Veli T.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA

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Manşet

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