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Boşanma nedeni şok etti

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Boşanma nedeni şok etti

Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor, Erzurumspor ve son olarak Bursaspor'da forma giyen Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı'nın astroloji haritalarına bakarak kendisini 'aldatan adam' olmakla suçladığını iddia etti.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; En son Bursaspor'da forma giydikten sonra yeşil-beyazlı takımın sözleşmeyi uzatmaması üzerine kulüp bulamayan futbolcu Özer Hurmacı'nın evliliği sona eriyor. Özer Hurmacı, Trabzonspor'da oynadığı dönemde 2015 yılında Mihriban Hurmacı'yla evlenmişti. Çiftin nikah şahitliğini o dönem kulüp başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, başkan yardımcısı Ali Uzunay ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Terzi ile teknik direktör Ersun Yanal yapmıştı.

Özer Hurmacı, 1 Eylül'de İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, 6 yıllık eşi, 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı'ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle 'çekişmeli' olarak Boşanma davası açtı.

Mahkemeye sunulan dilekçedeki iddiaya göre, sürekli Astroloji ile ilgilenen Mihriban Hurmacı, astroloji haritalarına bakarak eşi Özer Hurmacı üzerinde "Sen, beni aldatıyorsun" diye baskı kuruyordu. Mihriban Hurmacı ile eşi arasında evliliğin başından beri bir iletişimsizlik vardı. Özer Hurmacı, 2018 yılında Erzurumspor'a transfer olduğu dönem Mihriban Hurmacı, Erzurum'a gitmeyerek eşini yalnız gönderdi..
Boşanma nedeni şok etti

Boşanma nedeni şok etti

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