Karısının Boşanmak İstemesine Sinirlenen Adam, Eşinin Arabasını İkiye Böldü
Eşinin kendisinden boşanmak istediğini öğrenen sinirli adam, mal varlığı sorununa arabayı ikiye bölerek tepkisini koydu. O anlar kamerayla kaydedildi.
Eşinin boşanmak istediğini öğrenen adam cinnet geçirdi. Mal varlığının bölüneceğini öğrenince, arabayı ikiye bölerek tepkisini ortaya koydu. Arabayı ikiye bölen adamın o anları kamerayla kaydedildi.
ELİNE BALTAYI ALDI, PARÇALAMAYA BAŞLADI.
Arabasının üstüne çıkaneli baltalı koca, eşinin arabasını balta darbeleriyle ikiye bölmeye çalıştı. Aracın tavanını tamamen ikiye bölen adam aracı ters çevirdi ve yanındaki adam arabanın geri kalan kısmını da parçalamaya başladı. Arabanın ikiye bölündüğü an an kamerayla kaydedildi.