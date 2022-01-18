Son dakika! Boşanma davası öncesi öldürülen kadının cenazesi Kars'a gönderildi

Son dakika haberi... Adıyaman'da boşanma davasından bir gün önce kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi Kars'a gönderildi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da boşanma davasından bir gün önce kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi Kars'a gönderildi.

Kızının cenazesini almak için kente gelen baba Muzaffer Urun, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde gazetecilere 3 oğlu bir kızının olduğunu, 6 yıldır evli olan kızının 3 yıldır şiddet gördüğünü anlattı.

Bugün boşanma davası vardı

Damadının kızını ve çocuklarını darbettiğini, kızının da durumu başsavcılığa ilettiğini dile getiren Urun, şöyle konuştu:

"Kadına şiddet son bulsun. Bunu yapanlar en ağır cezayı alsınlar, gerekirse idam cezası getirilsin. Benim 3 oğlum 1 kızım vardı, oğullarım bir yana kızım bir yana, o kızımı da benden kopardılar. Kızımın bugün boşanmak için mahkemesi vardı. Boşandıktan sonra Kars'a bizim yanımıza 2 çocuğuyla birlikte gelecekti. Dün kızımı vurdu, katletti. Cenazesini bugün Kars'a götüreceğim. Bir kızım vardı, el bebek gül bebek büyüttüm, terbiyeli ahlaklı bir kızdı. Mekanı cennet olsun."

Genç kadının iş arkadaşı Özlem Özmen de olaya birebir şahit olduğunu, Canan I'nın kucağında öldüğünü söyledi.

Özmen, "Arkadaşım dün kollarımda can verdi, son sözleri ise 'Özlem abla beni kurtar' oldu. Kurtaramadım gücüm yetmedi, kadın ölümlerine hayır, lütfen bunun önüne geçin, ölmek istemiyoruz. İlk maaşı yatmıştı. 'Özlem abla sana yemek ısmarlamak istiyorum' demişti." diye konuştu.

Turgut Reis Mahallesinde M.I. ile eşi Canan I. arasında dün henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine M.I, Canan I'yı (25) bıçaklamış, ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın hayatını kaybetmişti. M.I. ise gözaltına alınmıştı.