Boşanma davası açan eşinin iş yerine kamyonetle çarptı
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Boşanma davası açan eşinin iş yerine kamyonetle çarptı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasında olan eşinin iş yerine kamyonetle çarptı.

Boşanma davası açan eşinin iş yerine kamyonetle çarptı
14.05.2020 18:59 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:59

Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasında olan eşinin iş yerine kamyonetle çarptı.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.K., boşanma davaları devam eden 4 yıllık eşinin işlettiği konfeksiyon mağazasının vitrinine 80 LN 577 plakalı kamyonetle çarptı. Ne olduğunu anlayamayan E.K., iş yerinde büyük panik yaşadı. A.K. daha sonra olay yerinden uzaklaştı. E.K. polisi arayarak şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde inceleme yaptıktan sonra A.K'yi yakalamak için çalışma başlattı. E.K'nin boşanmak için dava açtığı eşi A.K. ile ilgili uzaklaştırma kararının bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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