ALANYA, ANTALYA (DHA) - Boşanma davası açan eşe şiddet kamerada

ANKARA'da R.Ç.'nin (43), kendisine boşanma davası açan 2 çocuğunun annesi E.Ç.'yi (39), kızını tatile götürme bahanesiyle gittiği evinden sürükleyerek çıkarıp darbetmesi güvenlik kamerasına yansıdı. E.Ç., uzaklaştırma kararı aldırdığı eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini söyleyerek, "Peşimi bırakmıyor, korkuyorum. Beni 'Yüzüne kezzap atarım, ayağına silah sıkarım, sakat kalırsın, seni yaşatmam' diye defalarca tehdit etti. 20 yıl boyunca hep şiddete maruz kaldım" dedi.

E.Ç, uzun süredir şiddet gördüğü gerekçesiyle 20 yıllık eşi R.Ç'ye 10 ay önce boşanma davası açtı. Hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılan R.Ç., 11 Haziran'da, kızını tatile götürme bahanesiyle eşinin evine geldi. R.Ç, kızını araca götürdükten sonra kendileriyle gelmesini istediği eşi E.Ç'yi de karşı çıkmasına rağmen kolundan çekerek evden çıkardı. R.Ç, eşini sürükleyerek araca bindirerek Alanya'ya götürdü. E.Ç., 2 gün sonra kızının ısrarları üzerine eşi tarafından tekrar Ankara'ya getirildi. E.Ç.'nin eşi tarafından sürüklenerek evden çıkarılması apartmanın girişindeki güvenlik kamerasına yansıdı. İlk uzaklaştırma süresi sona eren R.Ç. hakkında 20 Ağustos'ta ikinci kez uzaklaştırma kararı verildi.

Avukat Ayaz, Ankara'da son bir haftada 2 kadın cinayeti yaşandığını belirterek, "Bunlar, haklarında uzaklaştırma kararları olan cinayetler. Çok şükür müvekkilim şu an hayatta; ama yarın ne olacağı belli değil. Bu konuda uzaklaştırma kararlarının caydırıcı bir etkisi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.