Boşanma aşamasındayken eşini öldüren sanık hakim karşısına çıktı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da boşanma aşamasında olduğu eşi Ahmet Özdemir'i göğsünden bıçaklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık Nuran Özdemir'in "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Nuran Özdemir avukatıyla katıldı.

Maktul Ahmet Özdemir'in annesi ve kardeşlerinin müdahil olarak hazır bulunduğu duruşmada sanığın savunması alındı.

Sanık Özdemir, boşanma aşamasında oldukları için çocuklarıyla eşinden ayrı yaşadıklarını belirterek, olay günü evine gelen eşinin bağırarak yumrukladığı kapıyı açmak zorunda kaldığını söyledi.

"Gerçekten öldürmek istemedim"

Olay anında kendisi dayak yerken, küçük oğlunun odasından çıkmadığını, kızının ise yanlarına gelip araya girdiğini anlatan Özdemir, şöyle devam etti:

"Eşim beni döverken buzdolabına doğru geri geri gittim. Kızım araya girince fırsat bilip bıçağı elime aldım. O zaten beni bir yandan dövüyordu. Gerçekten öldürmek istemedim. Maktul arkamdaydı. Bıçağı omzumun üstünden arkaya doğru salladım. Yaralandığını sonradan kızım bağırınca öğrendim. Arkam dönükken bakmadan bıçağı savurdum. Ölmek istemeyen birinin can havliyle yaptım. Yaralandığını öğrenince, gömleğini açtım, tampon yaptım. Sonrasında polisler geldi beni aldı, ambulans geldi. Bana 'Seni öldüreceğim' diyerek küfür etti. Olayı samimiyetle anlattım. Beni öldürecekti gerçekten, eminim. 5 aydır tutukluyum, tahliyemi istiyorum."

Maktulün annesi Sevgi Özdemir, gelininden şikayetçi olduğunu belirterek, "Bu bir cinayettir. Torunlarıma ben bakıyordum. Boşanma sürecine girince Nuran evi taşıdı, torunlarımı bana göstermiyordu. Zorbalık yapıyordu. Oğlum kötü biri değildi." ifadelerini kullandı.

Maktulün kardeşi Senem Erol, sanığın olay günü akşamı kendisini arayarak, "Ağabeyin akşama çocuğu almaya eve gelecekmiş." dediğini, kendisinin de "Gelirse kapıyı açma." diye uyardığını belirterek, "Kardeşim ölmeyi hak etmiyordu." beyanında bulundu.

"Annemle babama ilk yardım yaptık"

Duruşmada daha sonra maktulün 14 yaşındaki kızının tanık olarak ifadesine başvuruldu.

Olay anında babasının, annesinin boğazını sıkıp bir yandan da dövdüğünü anlatan tanık, "Babamı ittim, annemi salona götürdüm. Bir ara annemin babamı korkutmak için bıçak savurduğunu gördüm ama bıçaklama anını görmedim. Sonrasında annemle birlikte babama ilk yardım yaptık." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dava dosyasını esas hakkında mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ahmet ile Nuran Özdemir'in boşanma aşamasında oldukları ve yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşadıkları anlatılıyor.

Ahmet Özdemir'in, 22 Eylül 2021'de bir arkadaşıyla Nuran Özdemir'in yaşadığı evinin önüne gittiği, kapıyı yumruklayarak bağırdığı ve hakaretlerde bulunduğu ifade edilen iddianamede, sanığın kapıyı açması üzerine tartışmaya başladıkları, maktulün vurduğu ve hakaretlerde bulunduğu sanığın buzdolabının üzerindeki bıçağı alarak maktulü sol göğüs bölgesinden yaraladığı kaydediliyor.

İddianamede, hastaneye kaldırılan maktulün kurtarılamadığı belirtilerek, olayın ardından tutuklanan Nuran Özdemir'in "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.