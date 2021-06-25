Boşanma aşamasındaki öğretmen eşini vuran koca, yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Boşanma aşamasındaki öğretmen eşini vuran koca, yakalandı

Boşanma aşamasındaki öğretmen eşini vuran koca, yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Adnan Çelebi - Haberler | Güncel

NİĞDE'de boşanma aşamasındaki öğretmen eşi Sibel Yüzer'i (47), silahla ağır yaralayan Mehmet Yüzer (48), 3 ay sonra Karaman'da polis tarafından yakalandı.

NİĞDE'de boşanma aşamasındaki öğretmen eşi Sibel Yüzer'i (47), silahla ağır yaralayan Mehmet Yüzer (48), 3 ay sonra Karaman'da polis tarafından yakalandı.

Olay, 15 Mart'ta Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Saygı Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk annesi öğretmen Sibel Yüzer, boşanma aşamasındaki eşi muhasebeci Mehmet Yüzer ile görüşmek için buluştu. Çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sibel Yüzer, eşinin belindeki tabancayı görünce bir markete sığındı. Mehmet Yüzer, peşinden gittiği eşi Sibel Yüzer'e tabancayla ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Sibel Yüzer, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sibel Yüzer, tedavisinin ardından taburcu oldu.Polis tarafından aranan Mehmet Yüzer'in, Karaman'da olduğu belirlendi. Bulunduğu eve düzenlenen operasyonla Yüzer yakalandı. Niğde'ye getirilen Mehmet Yüzer'in sorgusu sürüyor.


Boşanma aşamasındaki öğretmen eşini vuran koca, yakalandı
Boşanma aşamasındaki öğretmen eşini vuran koca, yakalandı
Boşanma aşamasındaki öğretmen eşini vuran koca, yakalandı
Boşanma aşamasındaki öğretmen eşini vuran koca, yakalandı
Boşanma aşamasındaki öğretmen eşini vuran koca, yakalandı
Boşanma aşamasındaki öğretmen eşini vuran koca, yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan Çelebi

Son dakika haberleri... Annesini öldürüp cesedini çuvalla balkona bıraktığı iddia edilen Kazak kız yakalandı
Son dakika haberleri... Annesini öldürüp cesedini çuvalla balkona bıraktığı iddia edilen Kazak kız yakalandı
Korsan otoparkçılık yapan şüpheli suçüstü yakalandı
Korsan otoparkçılık yapan şüpheli suçüstü yakalandı
Kadın terapiste silah zoruyla cinsel saldırı olayında yeni gelişme! Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi
Kadın terapiste silah zoruyla cinsel saldırı olayında yeni gelişme! Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mehmet Özhaseki Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Şener Şen Şeyma Subaşı Tuğba Coşkun Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Yiğit Şardan Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Boşanma aşamasındaki öğretmen eşini vuran koca, yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 11:04:15. #1.16#

title