BOŞANMA AŞAMASINDAKİ KOCASININ CİPİNE ÇEKİÇLE SALDIRDI
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BOŞANMA AŞAMASINDAKİ KOCASININ CİPİNE ÇEKİÇLE SALDIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'TA bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşinin cipinin far ve camlarını çekiçle vurarak kırdı.

ESENYURT'TA bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşinin cipinin far ve camlarını çekiçle vurarak kırdı. Kadının art arda çekiçle cipe vurması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esenyurt Zafer Mahallesi'nde bir kadın kadın, boşanma aşamasında olduğu eşinin cipinin park halinde olduğunu gördü. İddiaya göre, kadın aramasına rağmen eşine ulaşamadı. Öfkelenen kadın, cipin far ve camlarını, elindeki çekiç ile vurarak, kırdı. Ardından da yürüyerek, sokaktan uzaklatı. Bir süre sonra aracının yanına gelen araç sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ KOCASININ CİPİNE ÇEKİÇLE SALDIRDI
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ KOCASININ CİPİNE ÇEKİÇLE SALDIRDI
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ KOCASININ CİPİNE ÇEKİÇLE SALDIRDI
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ KOCASININ CİPİNE ÇEKİÇLE SALDIRDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BOŞANMA AŞAMASINDAKİ KOCASININ CİPİNE ÇEKİÇLE SALDIRDI - Haberler
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