Boşanma aşamasındaki kocanın silahlı saldırısında ölü sayısı 4'e çıktı

Boşanma aşamasındaki kocanın silahlı saldırısında ölü sayısı 4'e çıktı -Öfkeli koca sokak ortasında dehşet saçtı -3 kişiyi öldüren şahıs aynı tabanca ile intihar etti Afyonkarahisar'da boşanma aşamasında kocanın silahlı saldırısında ölü sayısı 4'e yükseldi.

Boşanma aşamasındaki kocanın silahlı saldırısında ölü sayısı 4'e çıktı

-Öfkeli koca sokak ortasında dehşet saçtı

-3 kişiyi öldüren şahıs aynı tabanca ile intihar etti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da boşanma aşamasında kocanın silahlı saldırısında ölü sayısı 4'e yükseldi.

Olay, kent merkezi Örnekevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, boşanma aşamasında ki koca konuşmak üzere şehir dışından kayınpederinin evine geldi. Bu sırada sokak ortasında yaşanan tartışmada öfkeli koca tabancası ile bisikletiyle ilerlemeye çalışan kayınpederini kafasından vurduktan sonra çocukları ve eşinin olduğu 4 katlı binanın ikinci katına giderek burada da silahını ateşledi. Öfkeli kocanın tabancasından çıkan kayınvalide ve eşine isabet etti. Şahıs ardından evden çıktıktan sonra olay yerinden yaklaşık 100 metre ileride cinayetleri işlediği tabancasını çenesine dayayarak intihar etti. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ambulansı sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kayınpeder ile cinayet zanlısı şahsın öldüğünü belirlerken, ambulans ile hastaneye kaldırılan kayınvalide ve eş de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgede polis tarafından başlatılan inceleme çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan