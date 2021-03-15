Boşanma aşamasındaki karısını yaraladı
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Boşanma aşamasındaki karısını yaraladı

15.03.2021 18:22 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:37

Niğde'de sınıf öğretmeni, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.

Niğde'de sınıf öğretmeni, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.

Aşağı Kayabaşı Mahallesi Saygı Sokak'ta 1 çocuk annesi Sibel Y. (47), boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Y. ile görüşmek için buluştu. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Sibel Y., eşinin belindeki tabancayı görünce çevredeki bir markete sığındı. Mehmet Y, marketin içinde Sibel Y.'ye tabancayla ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - NİĞDE

Boşanma aşamasındaki karısını yaraladı
Boşanma aşamasındaki karısını yaraladı
Boşanma aşamasındaki karısını yaraladı
Boşanma aşamasındaki karısını yaraladı
Boşanma aşamasındaki karısını yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN

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