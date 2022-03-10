Boşanma aşamasındaki karısını öldüren şahıs tutuklandı - Haberler

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Boşanma aşamasındaki karısını öldüren şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Boşanma aşamasındaki karısını öldüren şahıs tutuklandı

Konya'da boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KONYA (İHA) - Konya'da boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 8 Mart Salı günü saat 19: 30 sıralarında merkez Meram İlçesi Sahibiata Mahallesi Güzle Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Hamidollah N. (30) boşanma aşamasında olduğu 3 çocuğunun annesi Marziye Salehzade'nin (30) iş ortağı olduğu kuaföre gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada Hamidollah N., yanında bulunan bıçak ile Marziye Salehzade'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Marziye Salehzade olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı koca elinden yaralı olarak kaçtı. Zanlı Hamidollah N, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışmalarda tedavi için gittiği Konya Şehir Hastanesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı Hamidollah N. hastanedeki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Hamidollah N.'nin, "Boşanma aşamasındayken beni aldatıyordu. O yüzden olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Boşanma aşamasındaki karısını öldüren şahıs tutuklandı

Boşanma aşamasındaki karısını öldüren şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Boşanma, Konya, Salı, Mart, 3. Sayfa, Haberler

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