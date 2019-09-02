Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü (2)

02.09.2019 21:26

Niğde'de bir kişi, boşanma aşamasındaki karısını tabancayla öldürdü.

Alınan bilgiye göre M.Ç, Aşağıkayabaşı Mahallesi Öğretmenler Okulu 4. Sokaktaki bir apartmanın 4. katındaki evlerinde, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen eşi Sibel Ç. (36) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ç, eşine tabancayla ateş açtı.

Silah sesini duyan binadakilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 5 çocuk annesi Sibel Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olaydan sonra kaçan M.Ç'yi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA