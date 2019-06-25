Boşanma aşamasındaki kadınlar, 3 milyon lira dolandırıldı (2)
1 TUTUKLAMAAntalya'nın Manavgat ilçesinde, boşanma aşamasındaki zengin kadınları, eşleriyle aralarındaki sorunları çözecekleri bahanesiyle kandırıp, yaklaşık 3 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerden Erol Çavuşoğlu, adliyedeki işlemlerinin...
1 TUTUKLAMA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, boşanma aşamasındaki zengin kadınları, eşleriyle aralarındaki sorunları çözecekleri bahanesiyle kandırıp, yaklaşık 3 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerden Erol Çavuşoğlu, adliyedeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Çavuşoğlu, 'dini duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandı.
Kaynak: DHA
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