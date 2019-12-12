Boşanma aşamasındaki eşinin otomobilini yaktı
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Boşanma aşamasındaki eşinin otomobilini yaktı

Samsun'un İlkadım ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin otomobilini ateşe veren kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

12.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:58
Boşanma aşamasındaki eşinin otomobilini yaktı

'un ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin otomobilini ateşe veren kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, M.K, boşanma aşamasında olduğu kocası H.K'nin otomobilini kaçırdığını ve yakacağını söylediğini belirterek polise ihbarda bulundu.

Otomobili kaçıran H.K, Ataköy Mahallesi'nde yol kenarına çektiği aracı ateşe vererek görüntülerini WhatsApp üzerinden eşine gönderdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Olay yerinden kaçan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.K. hakkında ise koruma tedbirleri uygulandı.

Kaynak: AA
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