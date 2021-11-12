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Boşanma aşamasındaki eşinin ölümüne neden olan koca tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Boşanma aşamasındaki eşinin ölümüne neden olan koca tutuklandı

Ordu'nun Korgan ilçesinde boşanma aşamasında olan eşini minibüsle ezerek ölümüne yol açan koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KORGAN, ORDU (İHA) - Ordu'nun Korgan ilçesinde boşanma aşamasında olan eşini minibüsle ezerek ölümüne yol açan koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korgan ilçesinde adliyede hakim karşısına çıkan İbrahim P. (47), İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Korgan Adliyesi'ne getirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarılan İbrahim P., burada gerçekleşen mahkeme sonunda tutuklanarak Ünye Cezaevi'ne gönderildi.

"Kazayla oldu"

İbrahim P., emniyette ve savcılıkta verdiği ifadede, olayın kazayla olduğunu savunarak, "Ben çarptığım kişin eşim olduğunu bilmiyordum. Olaydan sonra herhangi bir tekmeleme eyleminde bulunmadım. Sadece sırtı dönüktü, başını çevirmeye çalıştım. Kazayla oldu" dedi. - ORDU

Boşanma aşamasındaki eşinin ölümüne neden olan koca tutuklandı

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