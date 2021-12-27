Boşanma aşamasındaki eşinin kardeşini bıçakladı; taş ve sopalarla dövüldü

FATİH, İSTANBUL (DHA) - ADANA'da boşanma aşamasındaki eşi 4 çocuk annesi Döndü A'nın (46) ailesinin evine giden polis memuru Veysel A. (48), çıkan kavgada kayınbiraderi Fatih Y.'yi bacağından bıçakladı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Veysel A., eşinin yakınları tarafından yakalanıp, taş ve sopalarla dövüldü. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde oturan Döndü A., 28 yıllık eşi polis memuru Veysel A.'dan sürekli şiddet gördüğü gerekçesiyle 4 ay önce boşanma kararı aldı. Boşanmayı kabul etmeyen Veysel A., iddiaya göre eşine şiddet uygulamaya devam etti. Bunun üzerine 4 çocuk annesi Döndü A., polise giderek eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı.

Döndü A.'nın ablası Eser Y., eniştesinin evlerini bastığını anlatarak, "Sabah saatlerinde bu bölgede geziyordu. Öğleden sonra küfürler ederek, evimizi bastı. Bu sırada içeride uyuyan kardeşim kalktı ve tartışmaya başladılar. Kardeşimi bıçakladı" diye konuştu.