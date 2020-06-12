Boşanma aşamasındaki eşinin boğazını kesti
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Boşanma aşamasındaki eşinin boğazını kesti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iddiaya göre 41 yaşındaki bir şahıs, yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşadığı eşini çıkan tartışma sonrasında bıçaklayarak öldürdü.

Boşanma aşamasındaki eşinin boğazını kesti
12.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:51

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iddiaya göre 41 yaşındaki bir şahıs, yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşadığı eşini çıkan tartışma sonrasında bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Fevzi Paşa Mahallesi Elif Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 12 yıldır evli olduğu Nermin Y. ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasına gelen İbrahim Y. (41), 8 aydır eşi ile ayrı yaşıyordu. İbrahim Y., sabah konuşmak üzere Nermin Y.'nin yanına gitti. Burada henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıkarken İbrahim Y. elindeki bıçakla 2 çocuk annesi eşinin boğazını kesti. Kanlar içinde yerde kalan Nermin Y. ağır yaralandı. Olay sonrası İbrahim Y. polis ekiplerini arayarak kendini ihbar etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekini sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede genç kadının öldüğünü belirledi. İbrahim Y. gözaltına alınırken, genç kadının cesedi otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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