Boşanma aşamasındaki eşinin amcasını tabancayla, kayınbiraderini de darbederek yaraladı
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Boşanma aşamasındaki eşinin amcasını tabancayla, kayınbiraderini de darbederek yaraladı

Boşanma aşamasındaki eşinin amcasını tabancayla, kayınbiraderini de darbederek yaraladı
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, Sinan A. (35), tartıştığı boşanma aşamasındaki eşinin amcası Suat İ.'yi (40) tabancayla vurarak ağır yaraladı, kayınbiraderi Yüksel İ.'yi de (24) darbetti.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, Sinan A. (35), tartıştığı boşanma aşamasındaki eşinin amcası Suat İ.'yi (40) tabancayla vurarak ağır yaraladı, kayınbiraderi Yüksel İ.'yi de (24) darbetti. Sinan A., olayın ardından kaçtı.

Olay, Menteşe'nin Karamehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan A., boşanma aşamasında olduğu eşi Semra A. (29) ile konuşmak istedi. Genç kadının amcası Suat İ. ile kardeşi Yüksel İ., görüşmeye izin vermedi. Bunun üzerine Sinan A. ile Suat İ. ve Yüksel İ. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Sinan A., tartışmanın ardından 34 PV 0547 plakalı otomobil ile bölgeden uzaklaştı. Yüksel İ. ile Suat İ. ise 48 ADS 140 plakalı otomobille Sinan A.'yı takip edip, aracın önünü kesti. Menteşe Ferah Evler Sitesi önünde tekrar çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sinan A., Suat İ.'yi tabancayla vurarak yaralarken, Yüksel İ.'yi de darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karnından yaralanan Suat İ., kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Suat İ.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yüksel İ. ise aynı hastanede ayakta tedavi edildi. Jandarma ekipleri, olay yerinden otomobiliyle kaçan şüpheli Sinan A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.


Boşanma aşamasındaki eşinin amcasını tabancayla, kayınbiraderini de darbederek yaraladı
Boşanma aşamasındaki eşinin amcasını tabancayla, kayınbiraderini de darbederek yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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