Boşanma aşamasındaki eşini yaralayan sanığa 25 yıla kadar hapis cezası istemi
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Antalya, Kepez, Güncel

Boşanma aşamasındaki eşini yaralayan sanığa 25 yıla kadar hapis cezası istemi

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi ve yakınını tüfekle yaralayan sanık hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

09.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:44
Boşanma aşamasındaki eşini yaralayan sanığa 25 yıla kadar hapis cezası istemi

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi ve yakınını tüfekle yaralayan sanık hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kepez ilçesinde eşi A.Y. ile akrabasını tüfekle yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Hüseyin Y. hakkında "eşi kasten öldürmeye teşebbüs", "yaralama" ve "basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından hazırlanan iddianame, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, A.Y'nin boşanma aşamasındaki eşinin kendisini aldattığını düşünerek arkadaşıyla evine gittiği sırada Hüseyin Y'nin kapıyı açtığı ve av tüfeğiyle eşi A.Y'yi yaraladığı belirtildi.

Sanık Hüseyin Y'nin, eşini hastaneye götürmek için olay yerine gelen yakınları H.B, E.Ö, K.B.C, M.G, C.A ve Y.B'ye de ateş açtığı anlatılan iddianamede, Y.B'nin silahtan çıkan saçmalarla yaralandığı kaydedildi.

İddianamede, adli tıp raporunda müşteki A.Y'nin yaralanmasının yaşamını tehlikeye soktuğu ve basit tıbbi müdahaleyle geçirilemeyecek hale geldiği bildirildi.

A.Y'nin sanıktan şikayetçi olduğu belirtilen iddianamede, Hüseyin Y'nin bir yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Güneş Mahallesi'nde 9 Kasım 2019'da Hüseyin Y, av tüfeğiyle eşini ve yakınlarını yaralamıştı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Manşet

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