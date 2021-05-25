Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini silahla yaraladı
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Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini silahla yaraladı

Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini silahla yaraladı
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da Tarık K., sokakta karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Nurcan K. ile kayınvalidesi Nezire D.'yi çıkan tartışmada tabancayla vurarak yaralandı.

DİYARBAKIR'da Tarık K., sokakta karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Nurcan K. ile kayınvalidesi Nezire D.'yi çıkan tartışmada tabancayla vurarak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan Tarık K. ile boşanma aşamasındaki eşi Nurcan K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tarık K., yanındaki tabancayı çekip Nurcan K. ile kayınvalidesi Nezire D.'yi vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan anne ve kızı, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayın ardından kaçan Tarık T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini silahla yaraladı
Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini silahla yaraladı
Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini silahla yaraladı
Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini silahla yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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