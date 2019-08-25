Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla yaraladı

25.08.2019 23:15

Malatya'da bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tabancayla yaralandı.

Merkez Battalgazi ilçesi Hürriyet Parkı civarında, Erdem K. ile boşanma aşamasındaki eşi Kader K. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Erdem K, yanında bulunan tabancayla ateş ederek eşini yaraladı.

Kader K, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Erdem K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA