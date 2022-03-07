Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu (2)
Demirören Haber Ajansı, Mahir Alan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
HAYATINI KAYBETTİAdıyaman'da boşanma aşamasındaki eşi Zeynal Yücel tarafından sokak ortasında av tüfeği ile vurulan Remziye Yücel, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
ADIYAMAN (DHA) - HAYATINI KAYBETTİ
Adıyaman'da boşanma aşamasındaki eşi Zeynal Yücel tarafından sokak ortasında av tüfeği ile vurulan Remziye Yücel, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis olayın ardından kaçan Zeynal Yücel'i gözaltına aldı. 4 çocuk annesi Remziye Yücel'in cansız bedeni otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, Zeynal Yücel'in, emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.
Mahir ALAN/ADIYAMAN, -
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel