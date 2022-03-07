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Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu (2)

Demirören Haber Ajansı, Mahir Alan - Güncel
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Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu (2)

HAYATINI KAYBETTİAdıyaman'da boşanma aşamasındaki eşi Zeynal Yücel tarafından sokak ortasında av tüfeği ile vurulan Remziye Yücel, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ADIYAMAN (DHA) - HAYATINI KAYBETTİ

Adıyaman'da boşanma aşamasındaki eşi Zeynal Yücel tarafından sokak ortasında av tüfeği ile vurulan Remziye Yücel, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis olayın ardından kaçan Zeynal Yücel'i gözaltına aldı. 4 çocuk annesi Remziye Yücel'in cansız bedeni otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, Zeynal Yücel'in, emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, -


Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel

Av Tüfeği, Adıyaman, Güncel, Haberler

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