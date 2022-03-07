Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu

ADIYAMAN'da, Zeynal Yücel (50), boşanma aşamasındaki eşi Remziye Yücel'i (46) sokak ortasında av tüfeği ile başından vurdu. Ağır yaralanan Remziye Yücel hastaneye kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan Zeynal Yücel'in yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin temizlik personeli olarak çalışan Remziye Yücel, sabah işe gittiği sırada boşanma aşamasında olduğu ve 2 yıldır ayrı yaşadığı öğrenilen eşi Zeynal Yücel, tarafından sokak ortasında av tüfeği ile vuruldu. Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileri Remziye Yücel'i Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan 4 çocuk annesi Yücel, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.