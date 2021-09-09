Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vuran koca adliyede (2)

TUTUKLANDIKocaeli'nin Darıca ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Gülay C.'yi sokak ortasında tabancayla vurarak ağır yaralayan Yunus C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Gülay C.'yi sokak ortasında tabancayla vurarak ağır yaralayan Yunus C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yunus C.'nin daha önce kıskançlık nedeniyle eşine şiddet uyguladığı, yine aynı nedenle eşini vurduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Polat