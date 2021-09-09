Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vuran koca adliyede
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Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vuran koca adliyede

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vuran koca adliyede
Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu Gülay C.'yi (41) sokak ortasında tabancayla ağır yaralayan Yunus C. (52), adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu Gülay C.'yi (41) sokak ortasında tabancayla ağır yaralayan Yunus C. (52), adliyeye sevk edildi. Bacaklarına 4 mermi isabet eden Gülay C.'nin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Olay, dün öğle saatlerinde, Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuğunu okula bıraktıktan sonra evine dönen Gülay C., boşanma aşamasında olduğu Yunus C. ile sokakta karşılaştı. Yunus C. ile Gülay C., tartışmaya başladı. Bu sırada tabancasını çıkaran Yunus C., eşine ateş açtı. Gülay C. sağ bacağına 1 mermi, sol bacağına 3 mermi isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler ise kaçmak isteyen Yunus C.'yi yakalayarak, olay yerine gelen polise teslim etti. Ağır yaralı Gülay C. ise sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Gülay C.'nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Emniyette ifade vermeyen ve psikolojik sorunlarının olduğunu öne süren Yunus C., adliyeye sevk edildi.

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vuran koca adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Polat

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