Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de Ali Ç., boşanma aşamasında olduğu Fatma Ç.'yi, ekmek aldıktan sonra evine dönerken, sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - KAYSERİ'de Ali Ç., boşanma aşamasında olduğu Fatma Ç.'yi, ekmek aldıktan sonra evine dönerken, sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, Melikgazi ilçesine bağlı İldem Fatih Mahallesi Vatan 1 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ekmek aldıktan sonra evine dönen Fatma Ç., boşanma aşamasında olduğu Ali Ç. ile karşılaştı. İkilinin sokak ortasında başlayan tartışması, kavgaya dönüştü. Ali Ç., cebinden çıkardığı bıçağı vücudunun çeşitli yerlerine saplayarak, eşini ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Fatma Ç., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Ç. ise polis merkezine giderek, teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı

Sivas'ın İmranlı ilçesi sıfırın altında 26,6 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Sivas'ın İmranlı ilçesi sıfırın altında 26,6 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title