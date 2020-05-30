Boşanma aşamasındaki eşini pompalıyla vuran şahıs yakalandı
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Boşanma aşamasındaki eşini pompalıyla vuran şahıs yakalandı

Boşanma aşamasındaki eşini pompalıyla vuran şahıs yakalandı Konya'da cezaevinden izinli olarak çıkan ve boşanma aşamasındaki eşini kendisini aldattığı iddiasıyla vuran şüpheli saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri...

30.05.2020 12:52 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:56

Boşanma aşamasındaki eşini pompalıyla vuran şahıs yakalandı

KONYA - Konya'da cezaevinden izinli olarak çıkan ve boşanma aşamasındaki eşini kendisini aldattığı iddiasıyla vuran şüpheli saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 27 Mayıs Çarşamba günü 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Köprübaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, korona virüs salgını nedeniyle, Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki açık cezaevinden izinli olarak çıkan Tamer G. Konya'ya geldi. Konya'da bir araç kiralama şirketinden aldığı araçla seyir halinde olan Tamer G., cadde üzerinde boşanma aşamasındaki eşi Özge T.G. ile karşılaştı. Tamer G., kendisini aldattığı iddiasıyla eşini yanında bulunan pompalı tabir edilen av tüfeği ile bacaklarından vurarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kaçan şüpheli Tamer G'yi yakalamak için çalışma başlatılarak çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Olay anında kayıtta olan bir iş yerinin güvenlik kamerası yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Görüntüde şüpheli araç ile boşanma aşamasındaki eşini görmesi üzerine araçtan inerek yanında bulunan tüfek ile eşinin yanına giden şahıs 3 el ateş ediyor. Yaralı kadın yerde kıvranırken şahıs otomobile binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Tamer G'yi saklandığı evde operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ilk ifadesinde "Ben cezaevindeyken eşim daha önceki sevgilisi ile konuşmaya başladığını öğrendim. Cezaevinden izinli çıktığım da da Konya'ya geldim. Ben onu öldürmek için değil korkutmak için ateş ettim" dediği öğrenildi. Buradaki işlemlerinin ardından şahsı adliyeye sevk edildi.

Boşanma aşamasındaki eşini pompalıyla vuran şahıs yakalandı

Kaynak: İHA

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