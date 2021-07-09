BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KAYINPEDERİNİ YARALADI
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BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KAYINPEDERİNİ YARALADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın Erzin ilçesinde Cabbar Kara (35), pompalı tüfekle boşanma aşamasındaki eşi Ebru Kara'yı (30) öldürüp kayınpederi Ali Dik'i (50) de yaraladı.

HATAY'ın Erzin ilçesinde Cabbar Kara (35), pompalı tüfekle boşanma aşamasındaki eşi Ebru Kara'yı (30) öldürüp kayınpederi Ali Dik'i (50) de yaraladı. Olayın ardından Kara, durdurduğu minibüsü gasbedip kaçtı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Mahmutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce eşini terk edip Kahramanmaraş'tan baba ocağı Hatay'ın Erzin ilçesine gelen Ebru Kara, 7 yaşındaki kızı A.N.K. ile kiraladığı evde oturmaya başladı. Cabbar Kara, telefonla ulaştığı eşine yeniden bir araya gelmek istediğini belirtti, ancak olumsuz yanıt aldı. Kara, kendisine boşanma davası açan eşinin yaşadığı yeri tespit edince, birkaç kez ilçeye gelip, kapısına dayandı. Ebru Kara, şikayette bulunup, Cabbar Kara için uzaklaştırma kararı aldırdı.

KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE DEHŞET SAÇTI

Bugün, yine Kahramanmaraş'tan Erzin'e gelen Cabbar Kara, eşinden eve dönmesini istedi. Bu sırada evde bulunan kayınpederi Ali Dik ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Cabbar Kara, yanında getirdiği pompalı tüfekle Ali Dik'e ateş etti. Saçmalar Dik'in sağ kolu ve sol bacağına isabet etti. abbar Kara, bu kez de kızının gözleri önünde silahı eşi Ebru'ya doğrultup, ateş etti. Baba ve kızı kanlar içinde yere yığılırken Cabbar Kara yoldan geçen minibüsü durdurup, silah zoruyla Erhan Akar'ı indirerek aracı gasbedip kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, evin bahçesinde yerde yatan Ebru Kara'nın hayatını kaybettiğini saptadı. Yaralı Ali Dik ise ilk müdahale sonrası Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ebru Kara'nın cansız bedeni de morga gönderildi.

Polis, Cabbar Kara'yı yakalamak için çalışma başlattı.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KAYINPEDERİNİ YARALADI
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KAYINPEDERİNİ YARALADI
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KAYINPEDERİNİ YARALADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, kayınpederini yaraladı
Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, kayınpederini yaraladı
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BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KAYINPEDERİNİ YARALADI - Haberler
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