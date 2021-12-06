Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)
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HAYATINI KAYBETTİKayseri'nin Kocasinan ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Zehra Çakır'ı (39) tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla kendini yaralayan İsmail Çakır (60), hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - HAYATINI KAYBETTİ
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Zehra Çakır'ı (39) tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla kendini yaralayan İsmail Çakır (60), hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 2 çocukları bulunan İsmail ve Zehra Çakır çiftinin 6 yıl önce ikinci evliliklerini yaptıkları öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.