Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - HAYATINI KAYBETTİ

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Zehra Çakır'ı (39) tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla kendini yaralayan İsmail Çakır (60), hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 2 çocukları bulunan İsmail ve Zehra Çakır çiftinin 6 yıl önce ikinci evliliklerini yaptıkları öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.