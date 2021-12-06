Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2) - Haberler
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Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel
Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)

HAYATINI KAYBETTİKayseri'nin Kocasinan ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Zehra Çakır'ı (39) tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla kendini yaralayan İsmail Çakır (60), hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - HAYATINI KAYBETTİ

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Zehra Çakır'ı (39) tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla kendini yaralayan İsmail Çakır (60), hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 2 çocukları bulunan İsmail ve Zehra Çakır çiftinin 6 yıl önce ikinci evliliklerini yaptıkları öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Son Dakika Haberleri

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