Boşanma aşamasındaki eşini öldürmekten yargılanan sanığa  ağırlaştırılmış müebbet istendi

03.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:25

BAHÇELİEVLER'de 19 Aralık 2019 tarihinde eşi Gülderen Yıldırım'ı (49) çakıyla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Bayram Yıldırım (51) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Yıldırım hakkında "Eşi tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Bayram Yıldırım'ın, Gülderen Yıldırım'la 19 yıldır evli olduğu ve bir çocukları olduğu belirtildi. İki yıldır sanık ile maktulün ayrı yaşadığı ifade edilen iddianamede, sanık Yıldırım'ın Ankara'da ikamet ettiği anlatıldı. İddianamede maktulün sanığa boşanma davası açtığı fakat açtığı davayı takip etmemesi nedeniyle davanın düştüğüne yer verildi.

Bayram Yıldırım'ın eşini öldürmek maksadıyla Ankara'dan İstanbul'a 18 Aralık 2019 tarihinde yola çıktığı ve maktulün evinin yakınlarına 19 Aralık 2019 tarihinde geldiği ifade edildi. İddianamede sanığın maktulün işe gideceğini bildiğine yer verilirken sabah 07.00 sıralarında evinin yakınlarında eşini beklediği ve sanığın üzerinde çakı olduğu belirtildi. Maktul Gülderen Yıldırım'ın çöp atmak için dışarı çıktığı sırada sanığın peşinden koştuğu ve maktulün sanığı fark ederek kendini öldüreceği düşüncesiyle oturduğu apartmanın içine koştuğu ve merdivenlere takılıp birlikte yere düştükleri anlatıldı. Maktulün can havliyle apartmanın içine girdiği belirtilen iddianamede, sanık Yıldırım'ın apartmanın içinde önceden hazırladığı montunun cebindeki bıçakla eşini öldürmek amacıyla göğüs ve karın boşluğuna olmak üzere eşini birçok bıçak darbesiyle yaraladığı ve eşini o şekilde bırakıp olay yerinden ayrıldığına yer verildi.

'BENİ ESKİ KOCAM BIÇAKLADI'

İddianamede Gülderen Yıldırım'ın üst komşusu Gülcan Arslanoğlu'nun tanık olarak dinlendiği ve maktul Yıldırım'ın "Aç aç beni kurtarın" diye yardım istediği, Arslanoğlu'nun maktulü yaralı vaziyette içeri aldığı ve tampon yaptığı, bu sırada da maktul Yıldırım'ın kendisine "Beni eski kocam bıçakladı" diye söylediği belirtildi. İddianamede Gülcan Arslanoğlu'nun 112'yi arayarak yardım istediği ancak sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Gülderen Yıldırım'ın hayatını kaybettiği anlatıldı.

Sanık Bayram Yıldırım'ın ifadesine de yer verilen iddianamede Yıldırım'ın maktulle son bir kez konuşmak için İstanbul'a geldiğini, konuşmak için maktulün yanına geldiğinde Gülderen Yıldırım'ın kendisinden korkup kaçtığını söylediği belirtildi. Sanık Yıldırım'ın eşinin yardım için bağırdığı sırada nasıl olduğunu anlamadan cebinde daha önceden taşıdığı çakıyı çıkarıp ağzını açtığı ve maktule rastgele vurduğunu ifade ettiği kaydedildi. Sanığın ifadesinde olay yerinden yürüyerek uzaklaştığı ve Kadıköy'de polise teslim olduğu ayrıca bıçağı nereye attığını tam olarak bilmediğini savunduğu aktarıldı.

'SON BİR KEZ' DİYEREK ÖLDÜRME KASTINI ORTAYA KOYDU

İddianamenin değerlendirme kısmında sanığın Ankara'dan planlı ve suç aletiyle birlikte olaydan bir gün önce gelerek maktulün evinin yakınında beklemeye başlaması ve olay öncesi ile olay sırasında konuşmak için herhangi bir hamle yapmadığı belirtildi. Maktulün konuşmak istemeyip sanıktan korkarak kaçtığı halde ısrarla suç aletiyle birlikte maktulü öldürmek için takip ettiği ve apartmana fiziki gücünü kullanarak girdiği ve aralarında hiçbir konuşma teşebbüsünde bulunmadan maktulü birden birçok hayati bölgelerine yaptığı bıçak hamleleriyle öldürme sebebiyle eylemini 'tasarlayarak' gerçekleştirildiği anlatıldı. Değerlendirme kısmında evliliğin devam etmesi sebebiyle resmi nikahlı evli eşini öldürdüğü ve sanığın ifadesinde "Son bir kez konuşmak" için geldiğini belirtmesi karşısında son kelimesinin öldürme kastını da ortaya koyduğunun kabul edildiği vurgulandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede sanık Bayram Yıldırım hakkında "Eşi tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA